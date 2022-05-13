Алматинцу, пытавшемуся восстановить яблоневый сад, отказали в предоставлении участка

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В акимате Алматы ответили на претензии алматинца Шарахмета Хамраева. Ранее он заявлял о том, что планирует восстановить яблоневый сад в предгорье Алматы, который возделывал еще его отец. Но позже земля, на которой находился яблоневый сад, была приватизирована и продана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все вопросы касательно земельного участка Хамраева рассматривались в Медеуском районном суде города Алматы, 22 декабря 2006 года в удовлетворении его иска было отказано.

Судебной коллегией по гражданским делам Алматинского городского суда города Алматы решение Медеуского районного суда оставлено без изменения. Надзорной коллегией Верховного суда решение судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда оставлено в силе", - сообщили в акимате.

В ведомстве отмечают, что все доводы Хамраева судами были рассмотрены в полном объеме, была дана надлежащая правовая оценка, установлена законность действий государственных органов, законность правоустанавливающих и идентификационных документов, выданных собственникам.

"Вступив в законную силу, решение приобретает свойства неопровержи­мости, исключительности, обязательности и преюдициальности.

Преюдициальность решения свидетельствует, что считаются установленны­ми отраженные в нем отношения и факты, то есть, другие суды, государственные органы, общественные организации, рассматривая спорные вопросы, касаю­щиеся рассмотренных судом отношений и фактов, не должны обсуждать их заново", - рассказали в акимате.

В горадминистрации подчеркнули, что рассмотреть возможность предоставления земельного участка Хамраеву не представляется возможным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969187-almatintsu-pytavshemusya-vosstanovit-yablonevyy-sad-otkazali-v-predostavlenii-uchastka/