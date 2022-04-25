"Все разрушено, деревья сломаны": алматинец пытается вернуть яблоневый сад

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Шарахмет Хамраев с детства наблюдал за тем, как его отец ухаживает за яблоневым садом в предгорьях Алматы, а потом и сам, вместе с братьями, продолжил дело папы. Мужчина вспоминает - яблоки с деревьев на участке доходили в весе до 800 граммов. Спустя годы землю, где находился сад, власти города решили распродать. Обращения в суд и различные инстанции ничего не дали, говорит Шарахмет. Но семья решила не опускать руки и вновь попробовать бороться за яблоневый сад, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 1989 году мы с семьей во главе с моим отцом, которому сейчас 85 лет, взяли в аренду на 49 лет плодоносящий сад площадью в 9,21 гектар. Он находится в Горном гиганте по улице Маркова выше Аль-Фараби. Тогда земля относилась к Талгарскому району Алматинской области. В 1998 году вышел указ президента о присоединении земли к Медеускому району Алматы.

И в этом указе в 4 пункте говорится о необходимости сохранить действие правоустанавливающих документов, выданных ранее исполнительными органами", - рассказывает Шарахмет Хамраев.

По словам Шарахмета, в акте на аренду земли было указано: “для семейных и индивидуальных арендаторов с правом наследования”. Он вспоминает - в конце 1980-х и 1990-х семья оплачивала аренду участка частично деньгами, частично - урожаем. Для этого арендаторам ставился план, который они исправно исполняли.

На земле выращивали знаменитый "алматинский апорт" и еще с десяток разных видов яблок. Так как надеяться только на яблоки было чревато, ведь случались годы, когда яблони не давали урожай, семья занималась земледелием и животноводством. Сажали картошку, помидоры, огурцы, малину, держали скотину - порядка 60 голов КРС, баранов и кур.

Когда урожай был хорошим, отец Шарахмета отвозил яблоки, сухофрукты и овощи в санаторий для ветеранов "Ардагер". Излишки продавали, а падалицу и вовсе отдавали на завод за сущие копейки.

"В 1991 году была выставка на ВДНХ, привозили овощи и фрукты со всех регионов. И как раз урожай был очень хороший, мы отвезли пять ящиков яблок. Самое маленькое весило 300 граммов, большое дотягивало до 800 граммов, как дыня", - рассказывает мужчина.

Когда земли передали в Алматы из области, начались проблемы.

"В 1998 году тот указ президента был засекреченным документом, мы увидели его лишь в 2005 году, когда начались суды и нас (землю - прим.ред.) передали городу, а затем и продали. Продавать начал Храпунов, потом Тасмагамбетов, а жирную точку поставил Есимов.

Никаких торгов и аукционов не было. Как говорит наш президент - друзьям все, а остальным - по закону. Мы обратились в прокуратуру города, они сказали, что такие документы меняются по желанию правообладателей, мол, обращайтесь в суд", - говорит Шарахмет.

Семья прошла суды всех инстанций - от районного до Верховного. И все процессы были проиграны. Однако участок все эти годы садоводы не оставляли, несмотря на появившиеся трудности. Например, в начале 2010 годов участку отрезали водоснабжение, вокруг начали строиться дома.

"Мы не освобождали участок до 2019 года, смотрели, ухаживали за садом. Нас начали выгонять, для охраны поставили "Кузет". Когда мы приходили, нас забирала полиция, мы писали объяснительные в РУВД. Полгода так помыкались и перестали ходить туда.

В этом году мы поднялись на гору и увидели ужас. У нас там был дом, коровник, ферма - все разрушено, деревья сломаны, дерн выкорчеван. Вокруг все застроено, один участок и остался", - делится Шарахмет.

За те несколько лет, что семья вынужденно не появлялась на участке, деревья стали сохнуть, молодые саженцы, говорит мужчина, сторож выкопал. Сейчас сад находится в плачевном состоянии, за ним давно нет должного ухода, а главное, полива.

Тем не менее, семья Шарахмета решила вновь побороться за землю и привести в порядок сад. Они уже провели санитарную обработку и обрезку деревьев.

"Договор с нами никто не расторгал. Но документов сейчас у нас нет. Мы бы и рады платить аренду, но кому? Участком юридически владеют несколько ТОО, которые пытались продавать землю, приводили людей, но мы не давали, говоря, что земля - спорная. Сейчас на участке никого нет, кроме нас.

Мы обращались во многие инстанции. У меня одни отписки - суд был прав, суд все правильно сделал. Потому что за теми фирмами стоят большие люди. Почему я хочу вернуть сад? Потому что это дело нашей жизни, мы там жизнь положили. Отец много лет проработал в совхозе, чтобы ему эту землю дали, а брат из-за этих переживаний умер два месяца назад. Я думаю, время пришло, чтобы возродить этот сад", - заключил Шарахмет.

Корреспондент NUR.KZ обратился в акимат города за официальным комментарием, ответ на момент публикации получен не был.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965579-vse-razrusheno-derevya-slomany-almatinets-pytaetsya-vernut-yablonevyy-sad/