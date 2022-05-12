Девушке сделали предложение на концерте рэпера RaiM в Павлодаре (видео)

Парень сделал предложение на концерте в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/ti.pavlo

Момент предложения руки и сердца во время концерта рэпера RaiM в Павлодаре попал на видео и распространился в Сети. Но оказалось, перед парой из видео еще один парень предложил девушке выйти за него. В обоих случаях молодые люди получили согласие, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что концерт казахстанского исполнителя в Павлодаре прошел вчера, 11 мая.

На кадрах, опубликованных в одном из павлодарских пабликов в Instagram, парень с букетом цветов в руках стоит на сцене и говорит девушке о своей любви, а затем предлагает любимой выйти за него замуж.

В этот момент рядом находился артист RaiM, который поздравил пару.

Парня и девушку из видео зовут Акылбек и Дана. Будущая невеста рассказала корреспонденту NUR.KZ, что встречаются они уже на протяжении трех с половиной лет. К замужеству она готова, но не ожидала, что предложение будет сделано именно 11 мая на концерте.

"До нас было еще одно предложение, но его не выкладывали в соцсети. Тоже девушке одной сделали предложение, потом мне. Я сидела и радовалась, что ей сделали предложение, а оказалось, после нее и мне сделали. Прикольно получилось", – говорит Дана.

По словам девушки, сейчас они приступили к планированию свадьбы. Что касается первого предложения руки и сердца, то в том случае молодой человек также получил положительный ответ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969060-devushke-sdelali-predlozhenie-na-kontserte-repera-raim-v-pavlodare-video/