Досаев: Просто запретить строительство в городе я не могу

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница Ауэзовского района Анара Билялова попросила акима прекратить стройку в микрорайоне Жетысу в Алматы. О проблеме строительства она рассказала во время встречи акима с населением района, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам алматинки, возле их домов ведется строительство ЖК, разрешение на которое уже отозвано.

"Мы выходим на забастовки и требуем приостановить строительство. Наш район очень загружен: мало школ, много детей, садики. Все эти вопросы вы знаете. Поэтому просим рассмотреть вопрос по прекращению уже, потому что они до сих пор строятся", – сообщила Билялова.

Аким города ответил, что не может запретить стройку, пока не проведет проверку и не поймет, что нужно для инфраструктуры.

"Но вы слышали, люди тоже хотят переехать. Однако у нас в городе сейчас появилась такая тенденция, что после переезда говорят: "Больше никто пусть не переезжает, давайте мы будем жить одни".

При проектировании района упустили многие вещи, про которые вы говорите. И давайте мы будем заниматься вопросами того, как мы можем это отрегулировать. А просто запретить строительство в городе я не могу", – сообщил Досаев.

Уточнив у заместителя акима Мухита Азирбаева, о какой стройке идет речь, аким отметил, что дал уже поручение по поводу запрета стройки, а земля, на которой ведется строительство, принадлежит ИП.

"Мы будем разбираться с ИП. У нас есть судебное решение не в пользу нас, но теперь с учетом открывшихся новых обстоятельств и новых требований по этой земле однозначно будем принимать решение. Прокурору города я тоже дал поручение, чтобы он вместе с нами разобрался", – заключил градоначальник.

Напомним, сегодня аким рассказал, когда будут запущены новые станции метро в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969033-dosaev-prosto-zapretit-stroitelstvo-v-gorode-ya-ne-mogu/