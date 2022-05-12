10-летний мальчик пропал без вести в Алматы (фото)

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10 мая в Алматы 10-летний Геннадий Рагутько вышел из дома и не вернулся до настоящего времени. Поисками без вести пропавшего ребенка занимаются стражи порядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как сообщили в Управлении полиции Турксибского района, в данный момент правоохранители ведут активные поиски мальчика.

Поиски Геннадия Рагутько ведет специальная розыскная группа, в состав которой вошли сотрудники оперативного подразделения, ювенальной полиции и наружных служб.

Кроме того, стражам порядка в работе оказывают помощь местные волонтеры.

В настоящее время полицейские проверяют места возможного пребывания мальчика.

В полиции добавили, что ранее 10-летний ребенок уже уходил из дома, не предупредив родных, но всегда возвращался обратно спустя время.

На данный момент поисковые мероприятия продолжаются, об их результатах сообщат позднее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968930-10-letniy-malchik-propal-bez-vesti-v-almaty-foto/