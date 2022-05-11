Умер экс-замакима Тараза Асхат Есеналиев

Асхат Есеналиев. Фото: instagram.com/yerzhan_zhilkibayev/

Скончался бывший заместитель акима Тараза Асхат Есеналиев. Печальную весть на своей официальной странице в Instagram сообщил глава города Ержан Жилкибаев. Он выразил соболезнования родным и близким.

Аким Тараза отметил, что печальная новость поразила не только его, но и всех, кто знал Асхата Есеналиева.

"Асхат Камкабаевич, дважды занимавший должность заместителя акима Тараза, с честью выполнял свою работу, был профессионалом своего дела. У него были знания и умения, решительность, чтобы внести вклад в развитие страны", - написал Ержан Жилкибаев.

Градоначальник добавил, что образ Асхата Камкабаевича навсегда останется в памяти, а также выразил соболезнования семье и близким.

Причину смерти аким Тараза не озвучил.

Асхату Есеналиеву было 46 лет. Он родом из Меркенского района Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968783-umer-eks-zamakima-taraza-ashat-esenaliev/