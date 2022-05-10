Швыряла и таскала за капюшон: воспитателя детсада уволили в Павлодаре

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В Павлодаре уволили воспитателя детского сада, которая грубо обращалась с детьми. Об этом сообщили в управлении образования региона, передает Sputnik Казахстан.

Мама 2-летнего мальчика заметила, что после двух недель посещения детского сада сын стал пугливым. Павлодарка посмотрела видеозаписи и поняла причину такого поведения.

Выяснилось, что воспитатель швыряла ребенка, закрывала ему рот, упавшим на пол полотенцем вытирала лицо. Также обращалась и с другими детьми: таскала одного за капюшон, хватала за руки, закрывала малышам доступ к игрушкам стульями.

В управлении образования Павлодарской области сообщили, что воспитатель уволена с занимаемой должности по отрицательным мотивам.

"С целью недопущения впредь подобных фактов проведен внеочередной инструктаж по вопросу соблюдения педагогами инструкции по сохранению жизни и здоровья воспитанников.

Руководителю учреждения вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора и указано на усиление контроля за выполнением должностных обязанностей сотрудниками детского сада, проведение разъяснительной работы с родителями", - рассказали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968621-shvyryala-i-taskala-za-kapyushon-vospitatelya-detsada-uvolili-v-pavlodare/