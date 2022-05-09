Дождь по всему Казахстану: какой будет погода в стране в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики предупредили граждан об ухудшении погодных условий. на ближайшие три дня с 10 по 12 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно ожиданиям экспертов, над территорией республики пройдут атмосферные фронтальные разделы.

Из-за этого на большей части территории страны ожидаются дожди. На западе и на юге республики временами возможны сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 15-20 м/с, а также порывами до 25 м/с.

На севере, юге и юго-западе Казахстана будет пыльная буря.

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы будет гроза. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла, ночью - плюс 17-19 градусов.

В Нур-Султане синоптики также обещают грозу. Столбики термометров покажут плюс 18-20 градусов днем и 8-10 градусов тепла ночью.

В Шымкенте, согласно прогнозу, ожидается дождь с грозой. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, ночью же температура составит 17-19 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968573-dozhd-po-vsemu-kazahstanu-kakoy-budet-pogoda-v-strane-v-blizhayshie-dni/