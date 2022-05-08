Умерла глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Любовь Худова. Фото: Facebook.com/atu.university

Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана Любовь Худова. Об этом в своем официальном Facebook сообщила замдиректора палаты предпринимателей Алматы Акеркин Эралиева.

Любовь Худова умерла на 76-м году жизни.

"Любовь Николаевна была патриотом текстильной промышленности, учителем многих поколений, лидером швейной отрасли. Она была очень порядочным, честным, справедливым человеком и профессионалом", написала Эралиева.

Он отметила, что Худова всю жизнь посвятила легкой промышленности.

В свое время она работала главным инженером института "Казгипротехнолегпром", ректором Университета бизнеса моды "Сымбат", профессором Алматинского технологического университета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968517-umerla-glava-assotsiatsii-predpriyatiy-legkoy-promyshlennosti-kazahstana/