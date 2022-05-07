Оказывают интим-услуги: жилищный скандал разгорелся в одном из ЖК Алматы (видео)

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Жильцы одной из многоэтажек в Алматы пожаловались на то, что технические этажи в их доме были незаконно переоборудованы. Люди рассказывают, что помещения теперь сдаются посуточно, и подозревают, что там могут оказываться интим-услуги.

Жилищный скандал произошел в одном из алматинских жилых комплексов, передает телеканал "Астана".

Как рассказали его жильцы, в сентябре прошлого года технические этажи в многоэтажке захватила некая группа лиц. Там провели перепланировку и обустроили квартиры.

"Мы пытались остановить это строительство. Факт этого строительства, он сам по себе противоречит пункту 3 статьи 40 закона о жилищных отношениях, в котором говорится: "Вся процедура должна быть согласована с не менее чем 2/3 собственников квартир", – сообщил один из жителей дома.

Отмечается, что на переоборудование этажей жильцы дома не соглашались. Кроме того, городское управление градостроительного контроля также не давало разрешения на строительство.

Тем не менее, как сообщают корреспонденты, новые апартаменты все равно начали сдавать в аренду посуточно и по часам.

"Ночные бабочки. Непонятно, откуда они, что они делают. Боимся детей выпускать. Не то что детей, я вообще боюсь супругу выпускать вечером прогуляться, потому что непонятные люди здесь сидят. Я сам спортсмен, сколько раз я выходил, гонял их", – говорит другой житель многоэтажки.

Журналисты подчеркнули, что связаться с перестройщиками техэтажей не удалось, однако в управлении градостроительного контроля сообщили, что за многочисленные нарушения уже была оштрафована компания-застройщик.

"Были приняты меры, выдано предписание на приостановление строительно-монтажных работ и устранение допущенных нарушений до 4 мая текущего года.

Нами сейчас направлено уведомление собственнику о предоставлении информации по исполнению предписания. В течение 3 рабочих дней должны нам предоставить информацию", – сообщил главный специалист УГК по Алатаускому и Бостандыкскому району Дархан Тайсаринов.

В ведомстве добавили, что если предписание не будет исполнено, то дело направят в суд. При этом, как сообщили корреспонденты, жители ЖК уже записали видеообращение к президенту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968464-okazyvayut-intim-uslugi-zhilischnyy-skandal-razgorelsya-v-odnom-iz-zhk-almaty-video/