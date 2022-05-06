В каком возрасте казахстанские мужчины женятся, рассказали в Бюро нацстатистики

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Согласно данным на конец 2021 года, в Казахстане проживает 9,2 миллиона мужчин. Статистику о мужском населении страны в преддверии Дня защитника Отечества опубликовало Бюро нацстатистики в своем Instagram-аккаунте.

Так, по данным ведомства, больше всего мужчин проживает в Туркестанской области - 1,05 млн, а меньше всего - всего 257 тысяч человек - в Северо-Казахстанской области.

При этом 57% казахстанских мужчин проживают в городах, 43% - в сельской местности.

Средний возраст мужчин в Казахстане составляет 30,2 года. Вступать в брак казахстанцы предпочитают в 27,9 года.

Напомним, в преддверии Международного женского дня Бюро нацстатистики публиковало информацию и о казахстанках. В стране проживает 9,8 млн женщин, а средний возраст составляет 33,5 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968437-v-kakom-vozraste-kazahstanskie-muzhchiny-zhenyatsya-rasskazali-v-byuro-natsstatistiki/