Ряд улиц перекроют в Нур-Султане из-за легкоатлетической эстафеты

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Завтра, 7 мая, в Нур-Султане пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню защитника Отечества РК и Дню Победы среди учащихся общеобразовательных школ, студентов ссузов и вузов. По этой причине ряд улиц столицы перекроют, сообщается на официальном сайте акимата города.

По информации ведомства, в связи с проведением эстафеты пересечение проспекта Победы и улицы Бигельдинова, улицы Алии Молдагуловой, Бейбитшилик до улицы Отырар будут перекрыты с 10:30 до 12:00 часов.

Отмечается, что улицы будут открываться поэтапно.

"Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", - обратились к астанчанам и гостям столицы в акимате города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968430-ryad-ulits-perekroyut-v-nur-sultane-iz-za-legkoatleticheskoy-estafety/