Акима наказали после инцидента с активистом в Алматинской области

Серик Шалов. Фото: gov.kz

В Алматинской области конфликт гражданского активиста с сельским акимом чуть не перерос в кулачный бой. В действиях чиновника усмотрели мелкое хулиганство и оштрафовали. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел в середине апреля в Талгарском районе. Его участниками оказались аким Панфиловского сельского округа Серик Шалов и местный активист Болат Жакишев. По словам последнего, госслужащий хватал его за одежду, ударил по плечу, чем причинил физическую боль.

По информации департамента полиции Алматинской области, выяснение отношений между мужчинами произошло прямо в школьном коридоре после завершения встречи акима с населением.

"В Талгарскую районную полицию от гражданина Жакишева поступило официальное заявление, факт зарегистрировали. В заявлении он указал, что пострадал от действий акима сельского округа Серика Шалова, в отношении которого было возбуждено административное производство по ст.434 ч.1 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Собранный материал 5 мая рассмотрели в суде", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДП региона дополнили, что постановлением районного суда чиновника признали виновным в правонарушении с назначением административного взыскания в виде штрафа в размере 5 МРП (15 315 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968427-akima-nakazali-posle-intsidenta-s-aktivistom-v-almatinskoy-oblasti/