Новый автобусный маршрут запустили в Алатауском районе Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С сегодняшнего дня в Алатауском районе южной столицы начинает работу новый городской маршрут №24. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Транспортного холдинга города Алматы.

Согласно схеме движения, автобусы по данному маршруту будут курсировать от ЖК "Мадениет" по улице Саина, далее – вдоль Большого Алматинского канала до Северного кольца, а затем – на север по улице Бекболата до микрорайона Ожет и обратно.

Сообщается, что на линии будут работать 6 автобусов.

Ранее в ходе встречи с населением Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев назвал нехватку маршрутных линий и подвижного состава одним из острых вопросов района.

Для решения проблемы в шести микрорайонах будут открыты 2 новых маршрута, а также еще 4 маршрута продлят (25, 57, 129, 132) и еще 4 маршрута усилят (№109, 115, 122, 125). Кроме того, планируется обновить весь подвижной состав маршрута №103.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968400-novyy-avtobusnyy-marshrut-zapustili-v-alatauskom-rayone-almaty/