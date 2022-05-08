"Разрулить пробку": корреспондент NUR.KZ примерил на себя роль регулировщика (фото, видео)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работа регулировщиков на перекрестках хорошо знакома казахстанским водителям. Не работает светофор или образовалась "пробка" в час пик - на перекресток выходит полицейский и начинает "разруливать" ситуацию. Их труд далеко не всегда оценивают по достоинству, а иногда и ругают, обвиняя в искусственном создании затора, передает корреспондент NUR.KZ.

Но на самом деле, работа регулировщика не так легка, как кажется; она ответственна и полна опасности. Корреспонденту NUR.KZ удалось попробовать себя в роли регулировщика и узнать все нюансы.

Ручную регулировку, как правило, используют в нескольких случаях - когда отключаются светофоры, например, из-за отсутствия электроэнергии; при образовании заторов или при проведении различных общественных и политических мероприятий.

Инспектор вручает жезл. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Когда я начинал работать, в первый раз меня поставили на светофор на Суюнбая, это было дневное время в воскресенье. Поток был большой - люди ехали в аэропорт и из аэропорта, к тому же Суюнбая считается спецтрассой. Конечно, было страшно в первый раз, но все приходит с опытом", - рассказывает командир взвода полка патрульной полиции ДП Алматы старший лейтенант полиции Рустем Касенов.

Он вспоминает, что его наставник первое время находился рядом, объяснял и показывал все необходимые тонкости. Однако основы инспекторы получают еще в Академии МВД при прохождении курсов. Дальше - дело опыта и сноровки.

Сегодня командир взвода будет передавать опыт мне.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Перед тем, как начать работу, мне выдают форму, надевают условные погоны - сегодня я - старший лейтенант, и, наконец, доставляют на пересечение проспекта Райымбека и улицы Отеген батыра - достаточно крупный для первого раза перекресток.

Прямо на месте полицейские проводят инструктаж. О том, что нельзя двигаться по направлению в спину или лицо регулировщику, знают все водители. Это же должны помнить и сами регулировщики, чтобы не сбить с толку автомобилистов.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для безопасности полицейского на перекрестке обязательно нужно надеть сигнальный жилет или куртку, которые видно даже в темноте при свете фар. Кроме того, для привлечения внимания используется жезл, который подсвечивается в темное время суток, и свисток.

Останавливая движение, регулировщик должен убедиться, что его запрещающий жест увидели все водители, и лишь потом разрешать движение другой стороне.

Инструктаж. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

То, какой период времени нужно пропускать ту или иную строну движения, зависит от интенсивности потока. Например, в утренний час пик стараются пропускать транспорт, движущийся на восток, вечером - на запад. Это снимает чрезмерную нагрузку на трафик.

Выходить на перекресток поначалу страшно - большой поток машин пугает, кажется, автомобиль может случайно задеть инспектора. На самом деле, говорят полицейские, такие случаи бывают.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"При осуществлении регулировки, конечно, есть опасность, так как интенсивность транспортных средств большая, особенно, в час пик. И водители часто отвлекаются от управления транспортным средством, что может привести к плачевным последствиям. Бывали случаи наезда на сотрудников полиции, осуществляющих ручную регулировку", - рассказывает Рустем Касенов.

Помимо того, говорит он, бывает, что к сотрудникам полиции относятся неуважительно - торопясь проехать и будучи вынужденными ждать, водители считают, что регулировщик что-то делает не так.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Именно поэтому - чтобы не создать затор, важны не только навыки и опыт у полицейского, но и согласованность действий между регулировщиками, если вручную контролируются сразу несколько перекрестков.

Между тем, мы перемещаемся на другой перекресток, попроще - на пересечении улиц Отеген батыра и Куанышбаева. Машин в дневное время здесь немного, порой приходится показывать знак жезлом буквально в пустоту, но делать это необходимо, даже если автомобилей нет совсем. К тому же, стоит помнить и о пешеходах.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако, как рассказывает командир взвода, работа патрульного полицейского заключается не только в регулировке перекрестков. В обязанности входит и выявление нарушителей, патрулирование доверенной территории и даже сопровождение тех или иных лиц, например, если кто-то торопится в больницу, не может дождаться "скорую" и вынужден по "пробкам" везти пациента самостоятельно. Такие случаи - не редкость, говорит Рустем Касенов.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самым приятным в работе он называет тот момент, когда выявленный нарушитель признает свою ошибку, ведь в дальнейшем он будет более тщательно соблюдать правила дорожного движения.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, к этому призывают и полицейские.

"Всем участникам дорожного движения хотелось бы пожелать быть внимательными, неукоснительно соблюдать ПДД, быть взаимовежливыми. Водителям - повышать культуру вождения и, что особенно важно, не отвлекаться на телефон при управлении любым видом транспортного средства, будь то машина, мотоцикл, мопед, велосипед или самокат, а пешеходам - при переходе проезжей части", - заключил командир взвода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968376-razrulit-probku-korrespondent-nurkz-primeril-na-sebya-rol-regulirovschika-foto-video/