"Разрулить пробку": корреспондент NUR.KZ примерил на себя роль регулировщика (фото, видео)
Работа регулировщиков на перекрестках хорошо знакома казахстанским водителям. Не работает светофор или образовалась "пробка" в час пик - на перекресток выходит полицейский и начинает "разруливать" ситуацию. Их труд далеко не всегда оценивают по достоинству, а иногда и ругают, обвиняя в искусственном создании затора, передает корреспондент NUR.KZ.
Но на самом деле, работа регулировщика не так легка, как кажется; она ответственна и полна опасности. Корреспонденту NUR.KZ удалось попробовать себя в роли регулировщика и узнать все нюансы.
Ручную регулировку, как правило, используют в нескольких случаях - когда отключаются светофоры, например, из-за отсутствия электроэнергии; при образовании заторов или при проведении различных общественных и политических мероприятий.
"Когда я начинал работать, в первый раз меня поставили на светофор на Суюнбая, это было дневное время в воскресенье. Поток был большой - люди ехали в аэропорт и из аэропорта, к тому же Суюнбая считается спецтрассой. Конечно, было страшно в первый раз, но все приходит с опытом", - рассказывает командир взвода полка патрульной полиции ДП Алматы старший лейтенант полиции Рустем Касенов.
Он вспоминает, что его наставник первое время находился рядом, объяснял и показывал все необходимые тонкости. Однако основы инспекторы получают еще в Академии МВД при прохождении курсов. Дальше - дело опыта и сноровки.
Сегодня командир взвода будет передавать опыт мне.
Перед тем, как начать работу, мне выдают форму, надевают условные погоны - сегодня я - старший лейтенант, и, наконец, доставляют на пересечение проспекта Райымбека и улицы Отеген батыра - достаточно крупный для первого раза перекресток.
Прямо на месте полицейские проводят инструктаж. О том, что нельзя двигаться по направлению в спину или лицо регулировщику, знают все водители. Это же должны помнить и сами регулировщики, чтобы не сбить с толку автомобилистов.
Для безопасности полицейского на перекрестке обязательно нужно надеть сигнальный жилет или куртку, которые видно даже в темноте при свете фар. Кроме того, для привлечения внимания используется жезл, который подсвечивается в темное время суток, и свисток.
Останавливая движение, регулировщик должен убедиться, что его запрещающий жест увидели все водители, и лишь потом разрешать движение другой стороне.
То, какой период времени нужно пропускать ту или иную строну движения, зависит от интенсивности потока. Например, в утренний час пик стараются пропускать транспорт, движущийся на восток, вечером - на запад. Это снимает чрезмерную нагрузку на трафик.
Выходить на перекресток поначалу страшно - большой поток машин пугает, кажется, автомобиль может случайно задеть инспектора. На самом деле, говорят полицейские, такие случаи бывают.
"При осуществлении регулировки, конечно, есть опасность, так как интенсивность транспортных средств большая, особенно, в час пик. И водители часто отвлекаются от управления транспортным средством, что может привести к плачевным последствиям. Бывали случаи наезда на сотрудников полиции, осуществляющих ручную регулировку", - рассказывает Рустем Касенов.
Помимо того, говорит он, бывает, что к сотрудникам полиции относятся неуважительно - торопясь проехать и будучи вынужденными ждать, водители считают, что регулировщик что-то делает не так.
Именно поэтому - чтобы не создать затор, важны не только навыки и опыт у полицейского, но и согласованность действий между регулировщиками, если вручную контролируются сразу несколько перекрестков.
Между тем, мы перемещаемся на другой перекресток, попроще - на пересечении улиц Отеген батыра и Куанышбаева. Машин в дневное время здесь немного, порой приходится показывать знак жезлом буквально в пустоту, но делать это необходимо, даже если автомобилей нет совсем. К тому же, стоит помнить и о пешеходах.
Однако, как рассказывает командир взвода, работа патрульного полицейского заключается не только в регулировке перекрестков. В обязанности входит и выявление нарушителей, патрулирование доверенной территории и даже сопровождение тех или иных лиц, например, если кто-то торопится в больницу, не может дождаться "скорую" и вынужден по "пробкам" везти пациента самостоятельно. Такие случаи - не редкость, говорит Рустем Касенов.
Самым приятным в работе он называет тот момент, когда выявленный нарушитель признает свою ошибку, ведь в дальнейшем он будет более тщательно соблюдать правила дорожного движения.
К слову, к этому призывают и полицейские.
"Всем участникам дорожного движения хотелось бы пожелать быть внимательными, неукоснительно соблюдать ПДД, быть взаимовежливыми. Водителям - повышать культуру вождения и, что особенно важно, не отвлекаться на телефон при управлении любым видом транспортного средства, будь то машина, мотоцикл, мопед, велосипед или самокат, а пешеходам - при переходе проезжей части", - заключил командир взвода.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968376-razrulit-probku-korrespondent-nurkz-primeril-na-sebya-rol-regulirovschika-foto-video/