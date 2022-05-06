Селевой поток после дождя обрушился на трассу Актау-Жанаозен (видео)

Кадр из видео: lada.kz

Вчера, 5 мая, в Мангистауской области случился сход селя - потоками грязной воды залило трассу, соединяющую Актау и Жанаозен. Пользователи соцсетей делятся кадрами с места событий.

Как пишет Lada.kz, сход селя, спровоцированный сильным дождем, случился в Каракиянском районе. Водители авто, ставшие свидетелями природного явления, записали несколько видео.

Отметим, сегодня в Мангистауской области и Актау объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и сильного дождя.

Между тем в ДЧС региона изданию InAktau сообщили, что сейчас на размытом участке дороги ведутся работы.

"Инцидент произошел на участке автодороги республиканского значения "Актау – Жетыбай".

На данный момент на месте работает три единицы спецтехники (погрузчик, самосвал, экскаватор) и ответственные лица филиала ТОО "Казахавтодор" совместно с сотрудниками местных исполнительных органов Мунайлинского района.

Ситуация на данном участке находится под контролем. Угроза размыва дорожного полотна отсутствует. Движение автотранспортных средств не приостанавливали", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце апреля жители Актау провели на набережной обряд по вызову дождя.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968266-selevoy-potok-posle-dozhdya-obrushilsya-na-trassu-aktau-zhanaozen-video/