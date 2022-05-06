Заморозки и снег с дождем обещают синоптики в ряде регионов Казахстана

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Последний рабочий день этой недели будет довольно холодным почти во всех регионах страны, а в столице из-за грозы объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня будет солнечно, столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов тепла. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Нур-Султане синоптики обещают грозу, при этом температура воздуха составит 21-23 градуса выше нуля. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с, а при грозе скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с. В связи с непогодой в столице объявлено штормовое предупреждение.

В Шымкенте сегодня ожидается жарка погода без осадков - здесь температура воздуха поднимется до 27-29 градусов выше нуля. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 8-13 м/с.

Помимо столицы, непогода ожидается еще в ряде регионов страны:

в Атырауской области ожидается сильный дождь, гроза, ветер порывами до 17-22 м/с;

ожидается сильный дождь, гроза, ветер порывами до 17-22 м/с; в Актюбинской области ожидается гроза, ночью похолодает до -1 градуса;

ожидается гроза, ночью похолодает до -1 градуса; в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, ветер порывами до 15-20 м/с;

ожидаются гроза, ветер порывами до 15-20 м/с; сильное похолодание в ночное время ожидается в Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областях . В ночь на субботу синоптики прогнозируют в этих регионах снег с дождем и гололед, температура воздуха здесь опустится до -6 градусов;

. В ночь на субботу синоптики прогнозируют в этих регионах снег с дождем и гололед, температура воздуха здесь опустится до -6 градусов; усиление ветра ожидается в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях;

в Западно-Казахстанской области ожидается похолодание до -3 градусов, ночью синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы до -1;

ожидается похолодание до -3 градусов, ночью синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы до -1; в Мангистауской области и Актау ожидается сильный дождь, гроза, град;

ожидается сильный дождь, гроза, град; в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968265-zamorozki-i-sneg-s-dozhdem-obeschayut-sinoptiki-v-ryade-regionov-kazahstana/