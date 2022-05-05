Учителя получили зарплату в 5 тенге в Усть-Каменогорске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Усть-Каменогорске учителя одной из школ получили зарплату в 5 тенге. При этом другим их коллегам начислили выплаты больше среднего оклада. Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования, сообщает inbusiness.kz.

В школе №18 Усть-Каменогорска разгорелся громкий скандал. Недавно бухгалтерия перечислила многим педагогам сумму ежемесячного заработка в размере 5 тенге.

Как выяснилось, на протяжении года ряду учителей необоснованно платили больше положенных сумм. Поэтому теперь они должны вернуть разницу.

Кадр из видео: ©inbusiness.kz

"Я удивилась, что 5 тенге начислили. Обратилась к руководству", - рассказала учитель начальных классов Ольга Шмидт.

Неразбериху устроила школьный бухгалтер. Директор школы сослалась на незнание ею бухучета и пожаловалась на то, что тоже оказалась жертвой обстоятельств.

"Я сама лично осталась должна, то есть я вернула 350 тысяч февральской зарплаты", - говорит Светлана Варакина.

В отделе образования Усть-Каменогорска сообщили, что сумма переплаты по этой школе составила 20 млн тенге.

В настоящее время ведется расследование по уголовному делу, передано письмо в Антикоррупционную службу. Бухгалтера уволили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968135-uchitelya-poluchili-zarplatu-v-5-tenge-v-ust-kamenogorske/