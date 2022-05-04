Выпускница НИШ из Караганды стала одной из лучших среди студентов гонконгского университета

Гульжан Алдан. Фото: акимат Карагандинской области

Выпускница карагандинской Назарбаев интеллектуальной школы Гульжан Алдан стала одной из лучших студенток Гонконгского политехнического университета, сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области.

В настоящее время девушка учится на 4 курсе Департамента строительной среды и энергетики.

По информации областного акимата, в 2018 году Гульжан окончила Назарбаев интеллектуальную школу Караганды. Недавно за особые успехи в учебе и активное участие в общественной жизни университета она удостоилась звания лучшей студентки.

"В начале 4 курса я поняла, что хочу заниматься исследованиями в области энергии, поэтому после окончания бакалавриата продолжу обучение по программе PhD in Mechanical Engineering. Безусловно, звание лучшей студентки – огромная ответственность для меня", – рассказала Гульжан.

Девушка решила дать несколько советов школьникам Казахстана.

Гульжан Алдан с друзьями. Фото: акимат Карагандинской области

"Во-первых, нужно упорно учиться. Во-вторых, не надо сравнивать себя с другими и расстраиваться, если что-то не получается. Нужно продолжать работать и верить в свои силы. В-третьих, хорошо бы попробовать себя там, где, казалось бы, у вас нет шансов. В лучшем случае вы получите то, что хотели, а в худшем – будет отказ, что намного лучше сожаления о несделанном", – заявила она.

Учителя Гульжан говорят, что она является оптимисткой и всегда была душой компании. Также они отметили, что девушка отличалась от сверстников нестандартными подходами к решению сложных задач еще во время учебы в школе.

"Гульжан – уникальный ребенок. Меня всегда поражала ее логика мышления. Она всегда ответственно относилась к учебе. Не боясь, бралась за сложные задачи, а иногда даже усложняла их, придумывая дополнительные условия", – рассказала учитель математики Светлана Петерс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967905-vypusknitsa-nish-iz-karagandy-stala-odnoy-iz-luchshih-sredi-studentov-gonkongskogo-universiteta/