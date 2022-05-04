Выпускница НИШ из Караганды стала одной из лучших среди студентов гонконгского университета
Выпускница карагандинской Назарбаев интеллектуальной школы Гульжан Алдан стала одной из лучших студенток Гонконгского политехнического университета, сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области.
В настоящее время девушка учится на 4 курсе Департамента строительной среды и энергетики.
По информации областного акимата, в 2018 году Гульжан окончила Назарбаев интеллектуальную школу Караганды. Недавно за особые успехи в учебе и активное участие в общественной жизни университета она удостоилась звания лучшей студентки.
"В начале 4 курса я поняла, что хочу заниматься исследованиями в области энергии, поэтому после окончания бакалавриата продолжу обучение по программе PhD in Mechanical Engineering. Безусловно, звание лучшей студентки – огромная ответственность для меня", – рассказала Гульжан.
Девушка решила дать несколько советов школьникам Казахстана.
"Во-первых, нужно упорно учиться. Во-вторых, не надо сравнивать себя с другими и расстраиваться, если что-то не получается. Нужно продолжать работать и верить в свои силы. В-третьих, хорошо бы попробовать себя там, где, казалось бы, у вас нет шансов. В лучшем случае вы получите то, что хотели, а в худшем – будет отказ, что намного лучше сожаления о несделанном", – заявила она.
Учителя Гульжан говорят, что она является оптимисткой и всегда была душой компании. Также они отметили, что девушка отличалась от сверстников нестандартными подходами к решению сложных задач еще во время учебы в школе.
"Гульжан – уникальный ребенок. Меня всегда поражала ее логика мышления. Она всегда ответственно относилась к учебе. Не боясь, бралась за сложные задачи, а иногда даже усложняла их, придумывая дополнительные условия", – рассказала учитель математики Светлана Петерс.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967905-vypusknitsa-nish-iz-karagandy-stala-odnoy-iz-luchshih-sredi-studentov-gonkongskogo-universiteta/