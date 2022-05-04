Учитель дала пощечину первокласснице в Мангистау: инцидент попал на видео

Кадр из видео: lada.kz

В поселке Акшукур Мангистауской области на камеры видеонаблюдения попал момент, как учитель дает пощечину первокласснице. Педагога уже уволили из учебного заведения, но мама девочки намерена добиться более строгого наказания для учителя.

Как рассказала сама родительница изданию Lada.kz, инцидент произошел еще 11 апреля, однако официальные ответы на свои заявления от директора школы и из департамента обеспечения качества образования региона казахстанка получила лишь вчера, 3 мая.

На опубликованных кадрах из школы видно, как учитель останавливает бегущую по коридору девочку и бьет ее по лицу.

Но директор гимназии в ответном письме заявила, что педагог не ударила девочку, а лишь "придержала ее, чтобы та при беге не упала".

Между тем, в департаменте обеспечения качества образования региона сообщили, что 12 апреля преподаватель получила строгий выговор, а 14 апреля была уволена. При этом причины увольнения не указаны.

По словам мамы первоклассницы, сама учитель при разговоре с ней, директором и преподавательским составом сказала, что в тот день она "была не в настроении". Извинений, уверяет мама школьницы, они не получили.

Родительница поделилась также, что после случившегося преподаватель проработала еще два дня, после чего уволилась по собственному желанию.

"Получается, что директор покрывает таких учителей. Так как неизвестно, по какой статье все же уволили учителя. Получается, через год она снова сможет спокойно восстановиться в прежней должности и продолжать учить детей. Я этого не позволю. Ее должны лишить права заниматься преподавательской деятельность и больше не допускать к обучению", - считает женщина.

Сейчас мама ребенка готовит жалобу в МОН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967876-uchitel-dala-poschechinu-pervoklassnitse-v-mangistau-intsident-popal-na-video/