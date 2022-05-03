Птицефабрики сократят производство яиц в Акмолинской области из-за проблем с кормами

Иллюстративное фото: pixabay.com

Птицефабрики Акмолинской области планируют сократить выпуск куриных яиц. Они объясняют это слишком высокими ценами на корма для кур. Местные власти уверяют, что на стоимости яиц сокращение производства не отразится.

По данным телеканала "Хабар 24", акмолинские птицефабрики выпускают 320 миллионов штук яиц в год, обеспечивая тем самым не только свой регион, но и другие. Однако в последнее время на предприятиях возникли проблемы с кормом.

"Запретили экспорт пшеницы из России в Казахстан, сразу у нас поднялась закупочная цена. Мы сейчас пытаемся, закупаем по 150 тысяч тенге. И, к сожалению, предложений практически нет, можно сказать. Это говорит о том, что рынок не насыщен. А пшеница является фундаментом комбикорма, а комбикорм – это фундамент производства яйца", - рассказал директор птицефабрики Борис Оздоев.

Из-за высоких цен на корма и низкой отпускной цены птицефабрика вынуждена работать себе в убыток, говорят в компании. Поэтому приняли решение уменьшить поголовье кур на 10%, соответственно и объемы выпуска яиц.

"Вопрос сокращения поголовья – вынужденная мера, иначе мы можем прийти к банкротству предприятия, ну а это необратимые последствия, скажем так. Где-то у нас 1,3 млн поголовье на сегодня. Процентов на 10 в этом месяце сократим, посмотрим, как рынок будет реагировать, и дальше поэтапно будем продолжать сокращение", - рассказал о планах Оздоев.

Несмотря на снижение объемов, сокращать работников на птицефабриках не планируют. Предприниматели лишь просят восстановить субсидирование производства яиц.

В акимате заверили, с учетом роста цен на корма и продукцию выдачу субсидий птицеводам продолжат.

"Кроме того, будет увеличен еще норматив субсидирования. То есть, если раньше максимальный норматив составлял 1,5 тенге за одну штуку, то теперь будет 3 тенге. Более того, уже и соответствующие средства предусмотрены в бюджете. Для удешевления кормов, в настоящее время через «Продовольственную контрактную корпорацию» выделяются корма, пшеница 3-4 класса по цене 117 тысяч тенге за тонну", - сообщил руководитель отдела Управления сельского хозяйства и земельных отношений Кайрат Кошенов.

Власти не видят серьезных последствий от сокращения объемов производства яиц. По их данным, птицефабрики полностью покрывают потребности населения области, к тому же поступает яичная продукция из России и соседних регионов.

"Яиц производится в области достаточно. Дефицита на рынке точно не будет, это можно со всей уверенностью сказать, соответственно цена расти не должна", - заявил замглавы Управления предпринимательства и туризма Жаслан Айдрахманов.

Как сообщают журналисты, в прошлом году одна из четырех птицефабрик региона обанкротилась. Тогда из-за закрытия предприятия в регионе объем производства яиц снизился на 60 миллионов.

Напомним, в марте Россия заявила о временном запрете на экспорт зерновых культур в страны ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967694-ptitsefabriki-sokratyat-proizvodstvo-yaits-v-akmolinskoy-oblasti-iz-za-problem-s-kormami/