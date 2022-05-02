Дорогу закрыли в Мангистауской области из-за пыльной бури (видео)

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Ограничение движения для всех видов автотранспорта ввели на одной из трасс в Мангистауской области из-за ухудшения погодных условий, сообщается в официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол".

Эти ограничения ввели на участке автодороги "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау" сегодня, 2 мая, с 13:30.

Такое решение принято из-за пыльной бури и ограниченной видимости.

В компании отметили, что при возникновении внештатных ситуаций нужно звонить в единый круглосуточный call-центр АО "НК "КазАвтоЖол".

Ранее мы сообщали, что 2 мая на юге и в центре Мангистауской области ожидается гроза. На западе и на востоке региона, а также в Актау будет пыльная буря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967664-dorogu-zakryli-v-mangistauskoy-oblasti-iz-za-pylnoy-buri/