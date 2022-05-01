Гроза, мороз до -3 градусов: жителей 10 регионов Казахстана предупредили о штормах

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Казахстанские синоптики предупредили жителей 10 регионов республики о штормовой погоде на завтра, 2 мая. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, 2 мая на юге и в центре Мангистауской области ожидается гроза. На западе и на востоке региона, а также в Актау будет пыльная буря. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Завтра ночью на севере Западно-Казахстанской области резко похолодает до 3 градусов мороза. Из-за этого в Уральске ночью на поверхности почвы произойдут заморозки, температура упадет до плюс 3 градусов.

2 мая в северной половине Акмолинской области синоптики обещают ветер со скоростью 15-20 м/с в среднем, также могут быть порывы до 23 м/с. Ночью на севере региона на поверхности почвы ожидаются заморозки до плюс 3 градусов.

В Кокшетау завтра прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы также будут заморозки до плюс 3 градусов.

2 мая на севере Павлодарской области ожидается гроза. Днем в северной половине региона, а также в Павлодаре будет порывистый ветер до 15-20 м/с.

Завтра днем на юге, на западе, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируется гроза, шквал и град. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане завтра в конце дня ожидается гроза и шквал и порывистым ветром до 15-20 м/с.

Днем 2 мая на юге Кызылординской области также будет гроза и шквал. Скорость ветра составит порядка 15-20 м/с.

Завтра на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

2 мая в Восточно-Казахстанской области будет гроза и град. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могу быть порывы до 23 м/с.

В Усть-Каменогорске завтра днем возможна гроза и ветер с порывами до 15-18 м/с.

В Семее 2 мая ночью также ожидается гроза. Скорость порывистого ветра составит порядка 15-20 м/с.

Завтра на севере и на востоке Костанайской области синоптики обещают туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Костанае днем 2 мая прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром 2 мая на западе и на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман и ветер со средней скоростью 15-20 м/с. Также возможны порывы до 23-28 м/с.

В Петропавловске завтра ночью и утром также будет туман. Скорость ветра днем составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967627-groza-moroz-do-3-gradusov-zhiteley-10-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormah/