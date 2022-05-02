"Это зам их снимает": похожих на акимов Павлодара и Павлодарской области мужчин сняли на видео на улице

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

В Сети опубликовали видео, на кадрах которого двое мужчин, похожие на Абылкаира Скакова и Асаина Байханова, прогуливаются по улице города. Автор ролика восхищается их поступком, а вот некоторые пользователи принялись писать язвительные комментарии, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с лаконичным названием "Два акима" опубликовали в паблике tipavlo.dar в Instagram. Согласно геотегу, ролик снят в Павлодаре.

На кадрах двое мужчин сняты со спины. Автор сообщает, что это аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Павлодара Асаин Байханов.

Мужчина за кадром восхищается обычной прогулке руководителей и начинает благодарить их за работу.

Видео набрало сотни комментариев, многие пользователи сети принялись шутить над ситуацией.

"Автор точно с ними связан, прям со спины узнал куда, зачем и почему они идут", "Снимает СБ акимата", "Это зам их снимает", "И без охраны, удивительно", "Да хватит уже заказуху показывать! через месяц или два посмотрим на обещания", - пишут в комментариях под видео.

Некоторые павлодарцы стали приглашать акимов погулять именно в их микрорайоне, а не в центре Павлодара. Есть и те, кто встал на защиту чиновников.

"Я их на набережной поздно вечером встречал, ходили вдвоем, молодцы", "Молодцы… достойны уважения", "Это такие же люди, как и все мы с вами. И они тоже имеют права гулять по улице", "Хейтеры скажут, что это подстава", "Вам и не угодишь, не проверяют - плохо, проверяют - тоже плохо", - отвечают в комментариях подписчики.

В пресс-службе акима Павлодарской области сообщили, визуально мужчины из видео похожи на двух акимов. Известно, что после мероприятия, которое проходило в Доме Дружбы, глава региона решил пройтись пешком, но какой у него был маршрут, в пресс-службе не знают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967651-pohozhih-na-akimov-pavlodara-i-pavlodarskoy-oblasti-muzhchin-snyali-na-video-na-ulitse/