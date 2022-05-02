Верховный муфтий Казахстана поздравил мусульман с Ораза айт

Наурызбай кажы Таганулы. Фото: muftyat.kz

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил Казахстанцев со священным праздником Ораза айт, сообщается на официальном сайте ДУМК.

"Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю Вас со священным праздником всей мусульманской уммы – Ораза айтом! Пусть будет благословенным Ораза айт!" - обратился он.

Председатель ДУМК отметил, что слово "Айт" означает "празднование", "разделение радости", "отвечать взаимностью".

"Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости, добру и довольству. Ораза айт – это тот благословенный момент, когда человек на протяжении месяца, соблюдая пост, а также совершая благие поступки, получает за это вознаграждение и прощение Всевышнего. Всевышний Аллах сказал: "..Они постились ради Меня, и Я воздам за это, с Моим дозволением разговляются, пусть они пребудут в радости...".

Пусть Всевышний приумножит радость мусульман и дарует счастье в обоих мирах! Да примет и воздаст Всевышний Аллах за наш пост, милостыню, благотворительность и поклонения, совершенные в этот священный месяц", - поздравил Верховный муфтий.

Также он выразил благодарность всем, кто во время священного месяца участвовал в благотворительных акциях.

"Уважаемый джамаат! Пусть будет благословенным Ораза айт! Желаю каждой семье счастья, единства и согласия! Пусть Всевышний Аллах дарует благополучие до следующего Рамадана! Пусть Всевышний дарует благо и процветание нашему народу и независимому государству! Амин!" - говорится в сообщении.

Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил казахстанцев со священным праздником Ораза айт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967639-verhovnyy-muftiy-kazahstana-pozdravil-musulman-s-oraza-ayt/