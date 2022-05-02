Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт. Поздравление президента опубликовано на официальном сайте Акорды.

Ниже приводим полный текст поздравления главы государства.

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Ораза айт!

Наш народ всегда с особым трепетом и большой радостью встречает этот праздник, завершающий тридцатидневный пост. Отдавая должное месяцу Рамазан, ведущему по пути духовного очищения и совершенствования, мы говорим друг другу теплые пожелания.

Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина. Он призывает людей совершать благие дела, быть скромными, добрыми и милосердными. Именно на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа.

Уверен, непреходящие ценности Ислама внесут большой вклад в духовное развитие Нового Казахстана!

С праздником Ораза айт! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!" - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967637-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-prazdnikom-oraza-ayt/