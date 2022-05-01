30-градусная жара и грозы: какой будет погода в первый майский день

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В первый майский день большинство казахстанцев ждет теплая погода без осадков, но в нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, сегодня в Алматы будет жарко, но облачно - столбики термометров поднимутся до 27-29 градусов выше нуля. Алматинцев предупреждают о небольшом усилении ветра - до 3-8 м/с.

В Нур-Султане также не ожидается осадков, температура воздуха составит +26 +28 градусов, а скорость ветра - 9-14 м/с.

В Шымкенте синоптики прогнозируют жару до 32 градусов. Осадков не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Между тем сразу в шести областях - Костанайской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской - объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и шквального ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Еще в четырех регионах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с - штормовое предупреждение в связи с этим объявлено в Атырауской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967588-30-gradusnaya-zhara-i-grozy-kakoy-budet-pogoda-v-pervyy-mayskiy-den/