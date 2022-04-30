Движение по проспекту Аль-Фараби в Алматы ограничат 1 мая
1 мая в Алматы состоится велопробег. Маршрут пройдет по проспекту Аль-Фараби. В связи с этим на данном участке с 7.30 до 11.30 часов будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщили в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.
Федерация велоспорта Алматы официально откроет сезон массовым велопробегом. Ожидается, что в спортивном мероприятии примут участие 1500-2000 человек.
В целях обеспечения безопасности участников будут дежурить машины скорой помощи, спасатели и полицейские.
Регистрация пройдет офлайн в день мероприятия.
Программа велопробега:
- 7.30 - сбор участников на парковке БЦ "Нурлы-Тау";
- 8.00 - начало регистрации;
- 9.00 - старт велопробега;
- 11.30 - финиш в парке Первого президента.
Отмечается, что маршрут пройдет по проспекту Аль-Фараби. В связи с этим на данном участке с 7.30 до 11.30 часов будет ограничено движение автомобилей, а 24 автобуса временно изменят маршруты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967560-dvizhenie-po-prospektu-al-farabi-v-almaty-ogranichat-1-maya/