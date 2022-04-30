Генпрокуратура выступила с обращением к казахстанцам

Булат Дембаев. Фото: gov.kz

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев выступил с обращением к гражданам страны по поводу распространяемых в социальных сетях сообщениях. Текст опубликован на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

В социальных сетях отдельные лица распространяют ложные сообщения о том, что якобы акиматами Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актобе, Актау и Жанаозена согласовано проведение 1 мая митингов относительно военных действий в Украине.

"Данная информация не соответствует действительности", - заявил Булат Дембаев.

Он отметил, что в этот день на центральных площадях населенных пунктов акиматами планируется провести только культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня единства народа Казахстана.

Кроме того, замгенпрокурора обратил внимание, что порядок организации и проведения митингов регулируется Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" (далее - Закон), который принят 25 мая 2020 года.

Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок.

"Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления об организации и проведении мирных собраний в вышеуказанных городах не подавались либо по ним было отказано в согласовании.

Таким образом, мирных собраний, организуемых в порядке данного Закона, на 1 мая не предусмотрено", - отметил он.

Соответственно, организация и участие в митингах, проводимых в нарушение Закона (п.3 ст.3), является противоправной и влечет административную ответственность по статье 488 КоАП РК вплоть до 25 суток ареста.

"Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по статье 400 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению", - резюмировал Булат Дембаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967551-genprokuratura-vystupila-s-obrascheniem-k-kazahstantsam/