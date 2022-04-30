Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 30 апреля

Нур-Султан. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В субботу, 30 апреля, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков. При этом жителям ряда регионов страны стоит быть готовыми к штормам. Информация об этом размещена на официальном сайте "Казгидромета".

По данным синоптиков, в Нур-Султане 30 апреля будет преимущественно солнечно и тепло - до +25+27 градусов. Днем возможен ветер, порывы 9-14 метров в секунду.

В Алматы в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха в течение дня прогреется до +25+27 градусов.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, температура днем +28+30 градусов, скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

При этом в ряде регионов Казахстана на 30 апреля объявлено штормовое предупреждение.

Так, в Карагандинской области возможна гроза, в Мангистау - гроза и ветер, порывы 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях - ветер, порывы 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области тоже может быть ветрено, порывы до 23 м/с, в Костанайской области - гроза и ветер, порывы 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области - гроза, в Атырауской области - гроза и ветер, порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967511-kakoy-budet-pogoda-v-nur-sultane-almaty-i-shymkente-30-aprelya/