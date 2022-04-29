Стало известно, когда начнут работать летние школы в Казахстане

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Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов подписал приказ о завершении учебного года и проведении экзаменов в школах. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Все казахстанские учебные заведения среднего образования завершают учебный год 25 мая", – написал министр.

Он также отметил, что летняя школа будет организована с 26 мая по 17 июня. При этом итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 и 11 классов будут проведены по утвержденному графику.

"Летние каникулы у школьников продлятся до 1 сентября", – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Напомним, что вчера, 28 апреля, министр образования провел ауызашар для учителей в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967441-stalo-izvestno-kogda-nachnut-rabotat-letnie-shkoly-v-kazahstane/