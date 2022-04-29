Министр образования провел ауызашар для учителей в Нур-Султане

Ауызашар для педагогов в Нур-Султане. Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov

Министр образования и науки Казахстана провел ауызашар для учителей столичных школ. Об этом Асхат Аймагамбетов сообщил в своем официальном Facebook-аккаунте.

"На ауызашар в честь месяца Рамазан пригласил учителей из столичных школ.

Был очень рад пообщаться и провести теплый, душевный вечер с педагогами", – написал глава МОН.

Он отметил, что во время ифтара обсуждались темы, касающиеся образования – учителя смогли высказать свое мнение по волнующим их вопросам, а также внести некоторые предложения.

"Благодарю коллег за уделенное время", – подчеркнул министр.

Напомним, что 22 апреля президент Касым-Жомарт Токаев провел ауызашар в Акорде для постящихся в священный месяц Рамазан.

Кроме того, ранее в одном из ресторанов Талдыкоргана от имени главы государства был проведен ауызашар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967429-ministr-obrazovaniya-provel-auyzashar-dlya-uchiteley-v-nur-sultane/