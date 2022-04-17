Ауызашар от имени Токаева провели в Талдыкоргане (видео)

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В одном из ресторанов Талдыкоргана от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева провели ауызашар (ифтар, разговение) для верующих, соблюдающих Оразу. Информацию подтвердил главный имам Талдыкоргана Алмас Сагидолла.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал Zhest_kz.

На кадрах мужчина показывает накрытые в ресторане столы и сообщает, что здесь от имени главы государства два дня подряд проходит ауызашар (ужин во время Оразы - прим.ред.). На столах стоят коробочки и открытки с пожеланиями от имени президента.

По данным Telegram-канала, ауызашар от имени президента был проведен и в Шымкенте.

Как пишет Sputnik Казахстан, получить официальные комментарии от госорганов не удалось, однако факт подтвердил главный имам Талдыкоргана Алмас Сагидолла.

"В священный месяц Рамазан в разных областях нашей страны от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проводятся разговения для постящихся 1000 мусульман.

Так как в Талдыкоргане нет ресторанов с вместимостью сразу 1000 человек был выбран именно (самый большой) ресторан вместимостью 500 человек. Разговение проводилось два дня подряд. Всех пришедших и не поместившихся на ауызашаре мы не отпускали (и угощали на улице)", - цитирует издание имама.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965433-auyzashar-ot-imeni-tokaeva-proveli-v-taldykorgane-video/