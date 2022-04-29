"Воспитатель кинула домбру в голову ребенка": инцидент в детсаду обсуждают в Казнете

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В Алматинской области на видео попал момент, как в голову ребенка летит домбра. В кадре не видно, кто именно бросил инструмент. Однако автор размещенного в соцсетях поста утверждает, что это сделала воспитательница детсада. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно сидящих в ряд на стульях детей, в голову одного из которых попадает брошенная со стороны игрушечная домбра. После чего к поднявшему крик ребенку подошла молодая женщина, обняла и начала его успокаивать.

По словам автора поста в соцсетях, видео было снято 28 апреля в одном из детских садов в Карасайском районе.

Ребенок якобы получил серьезное ранение в виде черепно-мозговой травмы и находится в больнице.

Кадры вызвали общественный резонанс. Многие посчитали, что именно воспитатель кинула домбру в ребенка. По мнению комментаторов, таким сотрудникам не место в детском саду.

Между тем в департаменте полиции Алматинской области опровергли информацию о травмировании и госпитализации ребенка.

В ведомстве отметили, что родители малыша отказались предъявлять претензии к воспитателю, о чем они заявили правоохранителям в письменной форме.

"Полицейские Карасайского района организовали по факту соответствующую проверку. Выяснилось, что в детском саду готовили утренник, приуроченный к празднованию 1 мая.

Домбра оказалась игрушечной, она изготовлена из легких материалов. По пояснению воспитательницы, игрушка случайно попала в голову ребенка. Инцидент был исчерпан на месте.

Малыш не пострадал. Его родители обратились с письменным заявлением о непринятии мер к работнику детского учреждения", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В ведомстве дополнили, что руководству детсада все же рекомендовано привлечь своего работника к дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967404-vospitatel-kinula-dombru-v-golovu-rebenka-intsident-v-detsadu-obsuzhdayut-v-kaznete/