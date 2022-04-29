Как будут работать ЦОНы в праздничные выходные в Казахстане

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Казахстанцев проинформировали о том, как будут работать Центры обслуживания населения в связи с грядущими праздниками, передает NUR.KZ со ссылкой на государственную корпорацию "Правительство для граждан".

"1 и 2 мая - ЦОНы не будут работать в связи с празднованием Дня единства народов Казахстана", – говорится в сообщении.

Далее, с 3 по 6 мая, будут рабочие дни.

"День защитника отечества и День победы 7, 8, 9, 10 мая – также будут выходными днями для сотрудников ЦОНов по всей стране", – отметили представители корпорации.

Также отмечается, что 96% госуслуг можно получить не приходя в ЦОНы – они доступны онлайн через мобильное приложение eGov, Telegram-бот eGovKzBot2.0 и портал электронного правительства Egov.kz.

"Уточнить адреса фронт-офисов, информацию о государственных услугах, а также график работы ЦОНов можно по номеру 1414", – добавили в "Правительстве для граждан".

Напомним, что в мае в Казахстане будут праздновать сразу три праздника - День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. В связи с этим казахстанцев ждет пять праздничных выходных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967389-kak-budut-rabotat-tsony-v-prazdnichnye-vyhodnye-v-kazahstane/