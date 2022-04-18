Как казахстанцы отдохнут в мае

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В следующем месяце в Казахстане будут праздновать сразу три праздника - День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. В связи с этим казахстанцев ждет пять праздничных выходных, сообщается на официальном портале электронного правительства.

Май начнется в Казахстане с праздника - 1 мая страна празднует День единства народа Казахстана. Поскольку 1 мая выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 2 мая.

День защитника Отечества, который празднуется 7 мая, в этом году выпал на субботу, поэтому праздничный выходной переносится на вторник, 10 мая. 8 и 9 мая, воскресенье и понедельник, также будут выходными днями - в честь Дня Победы.

Таким образом, в честь этих двух праздников казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд - с 7 по 10 мая включительно. Первым рабочим днем будет среда, 11 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965469-kak-kazahstantsy-otdohnut-v-mae/