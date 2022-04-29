Как астанчане отметят День единства народов Казахстана

Иллюстративное фото: Максим Золотухин

1 мая в стране празднуют День единства народа Казахстана. В этом году праздник будут широко отмечать в Нур-Султане - астанчан и гостей столицы ждут концерты, спортивные состязания, выставки и другие торжественные мероприятия, сообщается на официальном сайте акимата города.

По информации ведомства, 1 мая на площадке выставки ЭКСПО в столице пройдет спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню единства народа Казахстана.

Горожане смогут принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта, в том числе по асык ату, армрестлингу, перетягиванию каната и поднятию гири. Победителей наградят ценными призами.

Вместе с тем в этот день на четырех площадках будут организованы концертные программы с участием творческих коллективов и артистов столицы.

Концерты пройдут на площади перед ЭКСПО, на Аллеях писателей и Demalys Promenade, в Студенческом парке.

1 мая в Музыкальном театре юного зрителя покажут мюзикл "Шәмші", а столичный театр кукол представит концертную программу "Алдар и его друзья".

Цирковую программу онлайн 30 апреля и 1 мая на своих страницах в соцсетях покажут артисты Столичного цирка.

Вместе с тем все подведомственные учреждения Дирекции объединенных музеев города в официальных аккаунтах будут поздравлять казахстанцев с праздником и делиться познавательной информацией об этой знаменательной дате.

В честь праздника в районных акиматах пройдут награждения многодетных матерей нагрудными подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

1 мая акимат района Есиль организует День открытых дверей с бесплатной экскурсией в оранжерейном комплексе "Ботанический сад", а акимат района Байконыр проведет посадку деревьев с участием представителей этнокультурных объединений.

Кроме того, на страницах районных акиматов в социальных сетях к празднику проведут челлендж по чтению стихотворений на разных языках мира, конкурс рисунков среди школьников "Казахстан – наш общий дом".

29 апреля в школах-гимназиях №5 и 68 пройдет единый урок "Ынтымағы жарасқан – көпұлтты Қазақстан", "Қазақсатан – достық мекені".

В этот же день во Дворце школьников им.М.Утемисова состоится награждение победителей интеллектуальной игры среди детей разных этносов. А в школе-лицее №60 наградят лучших участников смотра презентаций книжно-иллюстративных выставок "Бір шаңырақ астында".

Кроме того, 29 апреля в Паралимпийском тренировочном центре будет организован открытый городской турнир по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями.

Концертные программы в честь Дня единства пройдут также в центрах социального обслуживания "Шарапат" и "Нұрлы жүрек", Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 1 мая концерт организуют и в кризисном центре "Үміт".

В детской художественной школе столицы с 29 апреля по 1 мая работает панорамная выставка "Дружба народа – единство страны".

Вместе с тем в честь праздника в городе проводятся спортивные соревнования по футболу, состязания по национальным видам спорта "Спорт – менің таңдауым", а также турниры по баскетболу, волейболу и футболу в рамках проекта "Нет молодежи NEET". В школе искусств №2 подведут итоги и наградят победителей экспозиции искусств "Достық бұлағы".

30 апреля в Нур-Султане состоится торжественное закрытие творческого фестиваля "Шаттық", где станут известны имена обладателей первых премий по всем категориям.

В эти дни свои видеопоздравления также записывают руководители, представители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана города.

1 мая во Дворце школьников им.М.Утемисова воскресные школы организуют челлендж "Мен, сен, ол, бәріміз – тұтас елдің сәніміз". Концертная программа "Көп ұлтты, тату елім – Қазақстан" состоится в Детской музыкальной школе №1, в это же время в парке "Жетісу" с концертом выступят представители этнокультурных объединений столичной АНК.

В Доме дружбы проведут прямой эфир студии "ANK Live", приуроченный ко Дню единства народа Казахстана, а в детско-юношеской спортивной школе №7 – турнир по тоғызқұмалақ и қазақша күрес.

Дирекция объединенных музеев к празднику представит выставку "Национальное единство – великое богатство", проведет онлайн-урок "Единство Казахстана – в дружбе народов!".

В парке "Жетісу" юные жители и гости города смогут проявить себя на соревнованиях по национальным видам спорта среди детей. Сильнейшие участники получат памятные подарки и награды.

В дворовом клубе "Тамерлан" тоже не обошли знаменательную дату, в честь которой там проведут шахматный турнир среди воспитанников трех ДК "Тамерлан", "Береке" и "Байтерек".

Во Дворце "Жастар" в этот день можно будет посетить праздничную программу "Достық - біздің тірегіміз", а 2 мая Государственный театр танца "Наз" приглашает зрителей на концерт "Қазақстан – достықтың киелі бесігі".

Ранее мы сообщали, как казахстанцы отдохнут в мае. В последний месяц весны в РК отмечают сразу три праздника - День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967374-kak-astanchane-otmetyat-den-edinstva-narodov-kazahstana/