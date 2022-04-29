Скандал вокруг строительства БАКАД разгорелся в Алматинской области

Кадр из видео: телеканал "Астана"

Вокруг строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) разгорелся новый скандал. Жители села Талдыбулак возмущены тем, что карьер вырыли прямо перед их домами. Они опасаются трагедий, передает телеканал "Астана".

В первые же дни при возведении БАКАД рабочие начали копать карьер вплотную к жилым домам.

"Живем как на вулкане и боимся остаться без крыши над головой", - жалуются сельчане.

"Они не должны были здесь копать. Договорились с акиматом и, пожалуйста, творят, что хотят. Дома в скором времени провалятся. Рабочие ночами, когда работают, такая вибрация идет, дома все трясутся. Стены и окна начали трескаться. Теперь, чтобы эту яму заполнить, лет 10 нужно", - говорит житель Талдыбулака Марат Арыкбаев.

Также люди боятся за своих детей. Говорят, теперь постоянно от них не отходят, чтобы они не упали в яму. К тому же карьер постепенно превращается в зловонную свалку.

В акимате Талгарского района сообщили, что проект строительства БАКАД разрабатывали больше десяти лет назад. Тогда жилых домов на этом месте не было. На вопрос, почему позже дали разрешение на возведение жилого сектора, чиновники ответить затруднились.

"Кто и зачем дал разрешение на строительство домов, не могу ответить. Изменить проект уже нельзя. Обеспокоившая же местных жителей выемка выполнена была для безопасного соединения БАКАД с автодорогой Алматы-Талгар. После окончания строительства развязки выемка не будет находиться в открытом доступе и представлять опасность для людей", - заверил замакима Талгарского района Ермек Толкынов.

Однако местные жители обещаниям чиновников уже не верят. Тем более, что по плану достроят дорогу только через год. Сельчане опасаются, что за это время может произойти непоправимое, поэтому намерены обращаться в прокуратуру.

Напомним, ранее стало известно, что одну из трасс закроют в Алматинской области из-за строительства БАКАД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967351-skandal-vokrug-stroitelstva-bakad-razgorelsya-v-almatinskoy-oblasti/