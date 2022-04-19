Одну из трасс закроют в Алматинской области из-за строительства БАКАД

Схема: polisia.kz

Сейчас реализуется проект строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, которая будет проходить по территории Карасайского, Илийского и Талгарского районов. В связи с чем полицейские сообщают о закрытии одной из трасс, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Протяженность автомобильной дороги вокруг Алматы с шестиполосным движением - 66 километров. Интенсивность движения составит до 38 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках реализации проекта предусматривается возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад.

БАКАД призвана снизить транспортный поток в черте Алматы, уменьшить количество транзитного транспорта и улучшить экологическую обстановку. По расчетам специалистов, объездная дорога разгрузит улицы мегаполиса на 60%.

"Планируется закрыть автодорогу республиканского значения Алматы-Шамалган-Узынагаш на 23 км, на пересечении сел Кыргауылды и Райымбек и а/д "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога".

В результате подъезд к южной столице по трассе Алматы-Шамалган-Узынагаш будет затруднен, так как объездные дороги будут проходить по узким улицам Кокдала и Инкарбекова села Кыргауылды, также по улицам Суюнбая и Наурыз села Райымбек.

Данные ограничения будут действовать, предварительно, со 2 мая по сентябрь текущего года", - отметил начальник УАП ДП Алматинской области Нурлан Искаков.

Он попросил водителей отнестись с пониманием к ситуации и заблаговременно планировать свои маршруты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965699-odnu-iz-trass-zakroyut-v-almatinskoy-oblasti-iz-za-stroitelstva-bakad/