Маленькую львицу нашли в Алматы (видео)

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В Алматы зоозащитники выкупили из частных рук маленькую львицу, которую содержали в ужасных условиях. Животное временно разместили в Алматинском зоопарке, но оставить его здесь не представляется возможным.

Как рассказала "Первому каналу "Евразия" руководитель фонда защиты животных Animal Security и приюта "Белый Бим" Наталья Сульжик, львенка нашли волонтеры в маленьком вольере. Чтобы спасти животное, зоозащитники выкупили его у прежних хозяев.

У львицы уже диагностирована травма головы и начальная стадия рахита.

"Такие случаи, к сожалению, стали очень частыми. У нас приют для собак - у нас нет места для львов для тигров, для медведей. Кто-то же должен заняться этой проблемой, кто-то должен выяснить и наказать тех, кто их сюда завозит, этих животных. Им здесь не место. Жить в частном секторе ни медведь, ни лев, ни крокодил не могут. Потому что они представляют опасность", - считает зоозащитница Наталья Сульжик.

Случаем уже заинтересовались в природоохранной полиции. Им предстоит выяснить, каким образом львенок попал в Алматы.

Между тем маленькую львицу согласились принять в одном из российских зоопарков. Но с этим есть сложности.

"Мы не можем ее отправить, если у нее нет документов, а документов у нее нет. Есть определенные нормы, мы должны получить разрешение на вывоз. Чтобы это сделать, мы должны получить свидетельство о рождении для животного. Это свидетельство о рождении никто не даст, потому что она была завезена сюда браконьерским способом", - рассказывает Наталья.

Временно приютить малышку согласились в Алматинском зоопарке. Оставить ее здесь навсегда невозможно из-за нехватки вольеров и мест в них. На карантине животное пробудет 30 дней.

Львицу назвали Санни. Ей 4 месяца. Ветеринары отмечают, что она очень активная, игривая и совсем не боится людей.

"В период этого карантина будут проведены все необходимые диагностические исследования, в том числе на инфекционные заболевания, как кошачьих, так и инфекций, которые могут передаваться от животного к человеку. Мы должны будем удостовериться, что животное здорово. Если есть отклонения от нормы, то мы будем проводить необходимое лечение", - сообщила ветеринар Алматинского зоопарка Алина Чимирук.

Если Санни окажется здоровой, ей начнут готовить документы для перевозки в российский зоопарк. С этим тоже могут помочь их алматинские коллеги.

Пока содержать львицу придется за счет зоозащитников, сейчас она питается на 5 тысяч тенге в день. Часть средств поступает от подписчиков приюта и активистов.

К слову, в прошлом году для спасенного волонтерами льва Симбы общественный фонд построил просторное помещение на 40 млн тенге. Зоозащитники надеются, что кто-то из инвесторов обратит внимание на проблему нехватки вольеров в зоопарке

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967136-malenkuyu-lvitsu-nashli-v-almaty-video/