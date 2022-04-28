Матом требовала деньги: студенты колледжа обвинили куратора в поборах в Жезказгане

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В Жезказгане учащиеся местного колледжа обратились с жалобой на куратора в Антикоррупционную службу. Студенты заявили, что педагог незаконно собирала с них деньги, а тем, кто не платит, занижала оценки.

Как рассказали в Антикоре телеканалу "Астана", в своей жалобе на педагога студенты сообщили, что она требовала с них деньги в очень грубой форме, материлась, незаконно занижала оценки. Сейчас борцы с коррупцией проводят проверку.

Антикоррупционщики отмечают, что школьные оценки в руках недобросовестных учителей стали главным инструментом по добыче денег. Так, недавно на горячую линию поступило сообщение о том, что в одной из карагандинских гимназий "вынуждают" отправлять детей на дополнительные платные занятия.

"Каждый день сталкиваемся со случаями поборов. К примеру, родители начальных классов гимназии жалуются на учителей, которые путем занижения оценки навязывают дополнительные занятия, что вынуждает родителей расходовать дополнительные денежные средства. Это по сути уже схема сбора денег у родителей. В рамках репетиторства. Это недопустимо. Проверка будет проведена", - заверил глава управления департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Бауржан Хусаинов.

Заявление о поборах в стенах школы прокомментировала директор учебного заведения.

"Я очень удивлена таким заявлением. Этого не может быть! Впервые слышу вот сейчас на совещании! У нас родители активно участвуют во всех мероприятиях. Они могут всегда ко мне подойти с любой жалобой. Но никаких обращений не было. Конечно, будем разбираться", - заявила директор школы-гимназии №102 Караганды Кымбат Оспанова.

Антикоровцы объяснили педагогам, что любые сборы незаконны. На предстоящие выпускные вечера учителям безопаснее всего дарить просто цветы. Принести деньги в школу ученик может только для обеда в столовой.

Отмечается также, что и родительский комитет не имеет права требовать какие-либо суммы. Обо всех фактах просят сообщать в департамент по противодействию коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967125-matom-trebovala-dengi-studenty-kolledzha-obvinili-kuratora-v-poborah-v-zhezkazgane/