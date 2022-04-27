Житель Павлодара превратил в свалку место для отдыха в пойме Иртыша (видео)

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Жителей частного сектора в Павлодаре возмутил поступок соседа - мужчина выбрасывал в пойму Иртыша строительный мусор, из-за чего там образовалась стихийная свалка. Сейчас в проблеме разбираются местные власти, передает КТК.

Как рассказали павлодарцы, раньше в пойме Иртыша было место отдыха. Однако в последнее время здесь образовалась настоящая стихийная свалка - строительный мусор сюда вывозят многотонными грузовиками.

По словам местных жителей, загрязняет природу их сосед.

"Этот мусор, который появился на нашей речке, на нашей природе, завозит наш сосед. Мы не знаем, где он его берет. Но то, что КамАЗы приезжают именно к нему, это стопроцентная информация. Раньше здесь было чисто, теперь здесь кругом строительный мусор", - возмущена горожанка Ксения Шахворостова.

Люди жалуются, что еще три года назад здесь было их любимое место отдыха. Небольшой пляж, росли луговые цветы и большие деревья. Теперь оазис превратился в полигон строительных отходов.

После заявления в полицию сосед пообещал засыпать свалку песком. Такое решение проблемы жителей не устроило. Они боятся, что песок, а вместе с ним и мелкий мусор в итоге попадут в реку.

К слову, в этом вопросе горожан поддержали чиновники. Они считают, что засыпать строительный мусор песком – это все равно что делать косметический ремонт. Все отходы нужно собрать и вывезти на легальную свалку.

Как выяснили сотрудники полиции и работники ЖКХ, в появлении стихийной свалки виноват не только владелец частного дома, но и одна из городских фирм, которая выбрасывала здесь строительные отходы. Виновным выписали предписание устранить нарушения и убрать весь мусор. Работы уже начались.

В акимате города отмечают, что стихийные свалки появляются все чаще. Только в прошлом году таких выявили около 500.

"Отношение человеческое такое: если бросили мусор, люди проходят, а значит здесь можно выбросить мусор. И начинают наваливать мусор. За два дня работы мы там вывезли порядка 140 тонн мусора, еще остаток – завтра. Наверное, закончим. Порядка 40 тонн осталось вывезти", - сообщил глава отдела ЖКХ акимата Павлодара Арслан Калиякбаров.

Виновных в таких случаях попросту не найти. В истории со свалкой у притока Иртыша они хотя бы известны. Поэтому местным ничто не мешает готовить заявления в прокуратуру и СЭС.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966947-zhitel-pavlodara-prevratil-v-svalku-mesto-dlya-otdyha-v-poyme-irtysha-video/