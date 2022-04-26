Камеры "Сергек" в Алматы будут выявлять авто с подложными номерами

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В полиции Алматы рассказали, на что теперь стали способны камеры "Сергек" – недавно у "всевидящего ока" появился новый функционал, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Речь идет о программе "Қорғау Сергек", с помощью которой выявляются автомашины с подложными номерами.

"Продолжается целенаправленная работа по привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные государственные номерные знаки, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, а также лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения", – говорит начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Отмечается, что лишь за минувшие сутки комплекс "Қорғау Сергек" на дорогах города вычислил 11 автолюбителей, которые использовали подложные номера. Ими в течение минувшего дня допущено 790 правонарушений на общую сумму 12 миллионов 680 тенге.

Указанные машины отправили штрафстоянку.

К слову, среди оштрафованных – некий гражданин А., 1992 года рождения. По данным полиции, лишь накануне он нарушил ПДД 92 раза. Сумма штрафа составила 1 541 000 тенге.

"Необходимо отметить, что система "Қорғау Сергек" в пилотном режиме используется с ноября-месяца 2021 года.

Всего с начала года за использование подложных государственных номеров (cт. 590 ч. 3, 4 КРКобАП) задержан и привлечен к административной ответственности 171 водитель. Транспортные средства помещены на штрафстоянку.

Вместе с тем, в течение истекших суток задержаны водители двух автомашин, незаконно использующие специальные светозвуковые и громкоговорящие сигналы. Кроме того, от управления ТС отстранены 7 пьяных водителей", – резюмировал полковник Саттаров.

Также напомним, что в конце прошлого года на улицах города стали появляться новые камеры. Как тогда выяснилось, это оказался уже привычный алматинцам "Сергек", направленный на выявление нарушений ПДД. О том, как он работает, мы рассказывали пару недель назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966915-kamery-sergek-v-almaty-budut-vyyavlyat-avto-s-podlozhnymi-nomerami/