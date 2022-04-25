75-летняя бабушка строит новый дом вместо снесенного по жалобе соседей в Алматы

Строящийся дом Сары. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

75-летняя Сара Баерканова, дом которой снесли по жалобе соседей пару лет назад, в этом году начала стройку нового жилья. Все это время ей вместе с дочкой и внучкой приходилось жить у знакомых и на съемных квартирах. У Сары нет средств для постройки дома, ей помогают неравнодушные люди, а иногда приходится какие-то работы проводить в долг, передает корреспондент NUR.KZ.

Дом Сары Баеркановой достался ей по наследству от бабушки, за которой она ухаживала. В 2018 году он был снесен по жалобе соседей.

“В 2011 году бабушки не стало, а в 2012 году я вступила во владения. С 2013 года соседи начали забирать у меня землю, таскать меня по судам, из моей пенсии высчитывали свои судебные расходы. Без причины издевались как могли, им нужно было просто отобрать у меня мою собственную землю”, - поделилась Сара.

Территория дома. Фото : NUR.KZ/ Владимир Третьяков

По словам женщины, она предлагала соседям решить вопрос миром, но ничего не вышло. Суды тоже оказались не на ее стороне.

Сара рассказывает, что была проведена независимая экспертиза, которая показала, что с ее стороны по дому все законно и нет никаких нарушений. Однако это не изменило исход дела.

В 2016 году судом Медеуского района было вынесено решение о сносе дома за счет Сары.

Дом Сары. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

“Решение вынес Медеуский районный суд в 2016, дальше его подтвердил Верховный суд. Приехала техника и сносила дом три дня. Никто ничего сделать не мог. Все соседи плакали, когда ломали мой дом”, - поделилась наша героиня.

Дом был снесен, а мусор после сноса остался на территории. В этом году Сара обратилась за помощью в районный акимат, чтобы убрать строительный мусор. По ее словам, сотрудники ей помогли, а когда растаял снег, она начала строительство нового дома.

Строители за работой. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Средств на стройку дома у Сары нет - на начальный этап с финансами ей помогли родственники и неравнодушные люди. Кое-что удалось скопить, откладывая с собственной пенсии.

“Ребята мне подешевле продали блоки, а перегородки остались от прошлого дома. Окна мне ставят в долг, я должна буду выплатить 100 тысяч тенге. Мой бывший сосед помогает с сантехникой", - отметила Сара.

Процесс ремонта. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Строительство дома все еще продолжается. Сара и ее дочка вынуждены жить в строящемся доме, так как больше негде.

По словам Сары, соседи в данный момент молчат, не выходят на связь и никому не открывают дверь.

Телефон Сары для помощи: +7 707 108 5262

Напомним, об истории Сары Баеркановой мы писали в 2018 году. Соседские споры послужили поводом для того, чтобы снести дом алматинки, которая продала недвижимость в Усть-Каменогорске и на эти деньги построила двухэтажное жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966631-75-letnyaya-babushka-stroit-novyy-dom-vmesto-snesennogo-po-zhalobe-sosedey-v-almaty/