В четырех регионах Казахстана ожидается засуха

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Синоптики ожидают, что в мае 2022 года засуха будет наблюдаться в четырех регионах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно статистическому прогнозу, на большей части страны в мае условия увлажнения будут близкими к норме. Тем не менее, в некоторых областях ожидается умеренная засуха.

Так, засуху прогнозируют в следующих областях:

в Айтекебийском и в Хромтауском районах Актюбинской области;

в Жангильдинском районе Костанайской области;

в Казалинском районе Кызылординской области;

в Мангистауском районе Мангистауской области.

"Умеренно-влажные условия увлажнения будут складываться в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей", - добавили в "Казгидромете".

Отмечается, что прогноз засухи метеослужба предоставляет в Минсельхоз.

Напомним, накануне жители Актау провели обряд вызова дождя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966591-v-kakih-regionah-kazahstana-ozhidaetsya-zasuha-rasskazali-sinoptiki/