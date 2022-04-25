В четырех регионах Казахстана ожидается засуха
Синоптики ожидают, что в мае 2022 года засуха будет наблюдаться в четырех регионах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Согласно статистическому прогнозу, на большей части страны в мае условия увлажнения будут близкими к норме. Тем не менее, в некоторых областях ожидается умеренная засуха.
Так, засуху прогнозируют в следующих областях:
- в Айтекебийском и в Хромтауском районах Актюбинской области;
- в Жангильдинском районе Костанайской области;
- в Казалинском районе Кызылординской области;
- в Мангистауском районе Мангистауской области.
"Умеренно-влажные условия увлажнения будут складываться в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей", - добавили в "Казгидромете".
Отмечается, что прогноз засухи метеослужба предоставляет в Минсельхоз.
Напомним, накануне жители Актау провели обряд вызова дождя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966591-v-kakih-regionah-kazahstana-ozhidaetsya-zasuha-rasskazali-sinoptiki/