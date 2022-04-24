Дожди и грозы пообещали жителям Алматы и Шымкента синоптики

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Ухудшение погодных условий прогнозируют синоптики в воскресенье, 24 апреля, в Алматы и Шымкенте, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Дождь и гроза ожидаются в южной столице Казахстана сегодня днем. Скорость ветра составит от 2 до 7 м/с, а во время грозы усилится до 15 м/с. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в воскресенье составит 18-20 градусов тепла.

В Шымкенте, согласно данным метеослужбы, пройдет дождь с грозой. Скорость ветра составит 8-13 м/с, однако местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут 21-23 градуса тепла.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, синоптики не прогнозируют выпадения осадков. Температура днем в воскресенье составит 10-12 градусов тепла. Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Напомним, согласно прогнозу погоды, синоптики ожидают, что 24 апреля по стране пройдут дожди, на востоке – с переходом в снег, в южной половине северо-запада, в горных, предгорных районах юга и юго-востоке – сильные дожди. Лишь на севере Казахстана сохранится погода без осадков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966490-dozhdi-i-grozy-poobeschali-zhitelyam-almaty-i-shymkenta-sinoptiki/