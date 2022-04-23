Дожди с грозами, град, сильный ветер: какой погоды ждать казахстанцам в воскресенье

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Метеорологи рассказали, в каких регионах Казахстана в воскресенье ожидается неблагоприятная погода. Прогноз появился на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Синоптики ожидают, что 24 апреля по стране пройдут дожди, на востоке – с переходом в снег, в южной половине северо-запада, в горных, предгорных районах юга и юго-востоке – сильные дожди.

Лишь на севере Казахстана, согласно прогнозу, сохранится погода без осадков. По республике ожидаются грозы, усиление ветра, на западе – туман, на юге – шквал, град.

Неблагоприятные погодные условия в областях

На юге Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

На востоке Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, ночью – гроза, шквал.

В Алматинской области ночью на севере, юге, в горных, предгорных районах, днем – на большей части ожидается гроза; в горных, предгорных районах – град, шквал, усиление ветра при грозе до 17-22 м/с; в районе Алакольских озер порывы ветра достигнут 27 м/с.

Ночью на востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза, ночью и утром на западе – туман.

В северной половине, на юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывы – 25 м/с. На северо-востоке области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с, днем – порывы в районе 23-28 м/с.

На западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза; на севере – туман, усиление ветра, ночью на западе, юге – до 15-20 м/с; днем на большей части – 15-20 м/с; временами порывы – 23 м/с. На юго-западе области ожидается сильный дождь.

На юге Костанайской области ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы – 23 м/с, на севере – туман.

На севере, в центре, юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, днем на большей части – усиление ветра до 15-20 м/с, в центре области – до 25 м/с.

На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Туркестанской области на большей части ожидаются гроза, шквал; в горных районах – град, сильный дождь, усиление ветра; на севере, западе, в горных, предгорных районах до 17-22 м/с; на горных перевалах – порывы до 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966481-dozhdi-s-grozami-grad-silnyy-veter-kakoy-pogody-zhdat-kazahstantsam-v-voskresene/