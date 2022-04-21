Тело пропавшего 20 дней назад мужчины нашли в степи в Карагандинской области

Александр Лисюков. Фото: instagram.com/_astana_volontery_lider.kz

В районе Саранского шоссе обнаружено тело пропавшего без вести 29-летнего Александра Лисюкова. Родные уже опознали его, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Информацию о пропаже Александра Лисюкова распространили волонтеры. Сообщалось, что мужчина 1 апреля отправился на автобусе из Караганды в поселок Актас и, не доехав, вышел в степи. После этого его никто не видел.

Поисками пропавшего занимались волонтеры и полиция. Спустя двадцать дней тело молодого человека обнаружили в степи возле Саранского шоссе.

"21 апреля в Михайловский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение, что в районе Саранского шоссе обнаружено тело мужчины.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа факт подтвердила. На теле не обнаружено видимых телесных повреждений. Его нашел 18-летний житель одного из поселков", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В ведомстве добавили, что родные уже опознали погибшего. На данный момент назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966212-telo-propavshego-20-dney-nazad-muzhchiny-nashli-v-stepi-v-karagandinskoy-oblasti/