"Стоит 7,5 тысяч долларов": велосипед акима Сарани обсуждают в Сети

Ержан Темирханов. Фото: instagram.com/temirkhanovyerzhan

В социальных сетях обсуждают велосипед акима Сарани, что в Карагандинской области. Сам Ержан Темирханов прокомментировал информацию о наличии у него байка за 7,5 тысяч долларов США, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях бурно обсуждают профессиональный велосипед акима города Сарани Ержана Темирханова.

По информации Telegram-канала Kozachkov offside, стоимость байка градоначальника составляет 7,5 тысяч долларов.

"Сегодня аким Сарани Ержан Темирханов в топе - пишут, что тиктокер заядлый, а еще сторонник здорового образа жизни. Вот его велосипед за 7,5 тысяч долларов (3,3 млн тенге). Это без допов, они еще на 2,5 тянут (1,1 млн тенге)", - говорится в публикации.

Ержан Темирханов прокомментировал распространяемую информацию. Он подчеркнул, что до поступления на госслужбу вел бизнес и успел накопить капитал.

"На государственную службу я пришел осознанно после работы в бизнесе, накопив определенный капитал, который, кстати, задекларировал.

Триатлоном увлекаюсь давно, все знают. Здесь только триатлонисты меня поймут, что нам-то и машины не надо, дай профессиональный байк.

Четыре года назад из Америки напрямую заказал байк Vento, он тогда немного дешевле был. Агрегатом горжусь. Мечтаю, чтобы больше людей увлекались спортом, это здоровье нации", - пояснил аким Сарани.

Правда, точную сумму покупки не озвучил.

Напомним, в 2018 году чиновник завоевал титул Ironman по триатлону. Он преодолел дистанцию длиной почти в 225 км на соревнованиях в Италии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966200-stoit-75-tysyach-dollarov-velosiped-akima-sarani-obsuzhdayut-v-seti/