Десятки алматинцев обвинили двух блогеров в мошенничестве из-за дорогих курсов (видео)

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Алматинцы обвинили двух известных блогеров в мошенничестве. Люди приобрели обучающие курсы за полмиллиона тенге, но доучиться им, по их словам, не дали. Ситуацию прокомментировали в полиции.

С недовольными горожанами встретились корреспонденты телеканала "Алматы".

Как рассказала алматинка Ерке Турлы, она в рассрочку купила курс продюсирования от известного блогера. Однако в итоге вместо новой профессии девушка получила уйму финансовых проблем.

"Курс рассчитан на 70 дней. Однако мы проучились лишь 40 дней. Автор проекта не выполнил своего обещания. А ведь сколько человек приобрели курс, взяв деньги в рассрочку", - возмущена Ерке.

В такой же ситуации, по данным канала, оказались еще 20 человек. Они пришли в офис компании и потребовали вернуть им деньги.

"Офлайн-курс стоит 500 тысяч тенге. Нам сказали, что проект невыгоден, якобы потому и закрываются. Мы просили вернуть деньги. Но на связь они не выходили. В офисе мы не застали руководителей. Пришлось вызывать полицию и писать заявление", - рассказала жительница города Газиза Байдаулет.

Среди собравшихся и те, кто жалуется на еще одного блогера. Автор якобы работает вместе с предыдущим. Люди говорят, что информация, полученная в рамках курса, оказалась неэффективной и не оправдала их ожиданий.

"Они просто обманули. А сколько таких людей и в других регионах Казахстана, которые доверились и сейчас остались ни с чем", - поделилась алматинка Зарина Мадибекова.

Между тем представитель автора обучающего проекта заверяет, что все в рамках заключенного договора. А результаты курса зависят от отдачи и исполнительности учеников.

"Состоит из 8 модулей. Они прошли 6 модулей. 7-8 модули они не проходили. Отчет не предоставляли. Есть студенты, которые прошли обучение, но задания не выполняли. Компания свои обязанности выполнила. Мы также ожидаем, чтобы студенты свои отчеты сдавали", - ответила юрист Салтанат Диханбаева.

Ситуацию прокомментировали и в Департаменте полиции Алматы.

В правоохранительных органах сообщили, что провели расследование. Поскольку это гражданское дело, никого задерживать не стали, а рекомендовали разрешить спор в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966056-desyatki-almatintsev-obvinili-dvuh-blogerov-v-moshennichestve-iz-za-dorogih-kursov-video/